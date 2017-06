LIVE: Thiem gegen Nadal um Paris- Finale

Die Partie Murray gegen Wawrinka begann um 12.45 Uhr, danach (nicht vor 15.30 Uhr) geht der große Kracher zwischen Thiem und Nadal über die Bühne. "Gladiator" gegen "Dominator", "Sand- König" gegen "Sand- Prinz" oder einfach Rafael Nadal gegen Dominic Thiem. Der 23- jährige Niederösterreicher, der sich am Mittwoch nach einer großartigen Leistung zum zweiten Mal in Folge für das Semifinale von Roland Garros qualifiziert hat, steht vor seiner bisher schwierigsten Aufgabe: Die Mission des besten Sandplatz- Spielers aller Zeiten zu stoppen. Und diese lautet: als erster Spieler die "Decima" bei den French Open zu schaffen, also seinen zehnten Titel beim Grand- Slam- Turnier in Paris zu holen.

14.44 Uhr: Papa Wolfgang, Mutter Karin und Bruder Moritz drücken auch heute wieder fest die Daumen.

14.21 Uhr: Hier sehen Sie Dominic Thiem beim Einschlagen vor dem großen Hit:

14.13 Uhr: Soeben sicherte sich Andy Murray im ersten Halbfinale den ersten Satz gegen Stan Wawrinka. Der Schotte setzte sich mit 8:6 im Tiebreak durch.

Soeben sicherte sich Andy Murray im ersten Halbfinale den ersten Satz gegen Stan Wawrinka. Der Schotte setzte sich mit 8:6 im Tiebreak durch. 14.06 Uhr: Hier gibt's - nochmal zum Genießen - die besten Ballwechsel von Thiems Halbfinalsieg gegen Novak Djokovic:

14.00 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Thiem gegen Nadal. Vor 15.30 Uhr wird die Partie nicht losgehen, aber wir stimmen Sie schon jetzt auf den großen Kracher ein!