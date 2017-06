LIVE: Thiem gegen "König" Nadal um Paris- Finale

Die Partie Murray gegen Wawrinka begann um 12.45 Uhr, danach geht der große Kracher zwischen Thiem und Nadal über die Bühne. "Gladiator" gegen "Dominator", "Sand- König" gegen "Sand- Prinz" oder einfach Rafael Nadal gegen Dominic Thiem. Der 23- jährige Niederösterreicher, der sich am Mittwoch nach einer großartigen Leistung zum zweiten Mal in Folge für das Semifinale von Roland Garros qualifiziert hat, steht vor seiner bisher schwierigsten Aufgabe: Die Mission des besten Sandplatz- Spielers aller Zeiten zu stoppen. Und diese lautet: als erster Spieler die "Decima" bei den French Open zu schaffen, also seinen zehnten Titel beim Grand- Slam- Turnier in Paris zu holen.

18.03 Uhr: Die beiden schlagen sich ein. Nur noch wenige Sekunden bis zum Start!

17.58 Uhr: Es wird spannend: Thiem und Nadal betreten den Platz!

17.41 Uhr: Gleich geht's los mit Dominic Thiem gegen Rafael Nadal. Wer folgt Wawrinka ins Finale?

17.39 Uhr: Jetzt steht der Sieger fest! Stan Wawrinka zieht ins French- Open- Finale ein! Der Schweizer setzt sich gegen Andy Murray mit 6:7 (6/8) 6:3, 5:7, 7:6 (7:3) und 6:1 durch.

17.35 Uhr: Viereinhalb Stunden dauerte die Partie bereits. Murray verkürzt auf 1:5!

17.32 Uhr: Jetzt zieht Wawrinka davon. Der Schweizer führt bereits 5:0 im fünften Satz.

17.06 Uhr: Und die Entscheidung fällt im fünften Satz! Thiem muss weiter warten. Wawrinka holt sich das Tiebreak mit 7:3. Zwischenstand: 7:6 (8/6) 3:6 7:5 6:7 (3:7).

16.59 Uhr: Es geht wieder ins Tiebreak! Ein langer Arbeitstag für Murray und Wawrinka!

16.49 Uhr: Was für ein Schlagabtausch zwischen Andy Murray und Stan Wawrinka! Das könnte noch länger dauern. Es steht 5:5 im vierten Satz!

16.07 Uhr: Die Partie zwischen Stan Wawrinka und Andy Murray entwickelt sich zum echten Krimi! Der Brite holte sich nun den dritten Satz. Es steht: 7:6 (8/6) 3:6 und 7:5!

15.38 Uhr: "Ich habe gut trainiert, ein paar Sachen gemacht, die ich im Match umsetzen sollte, wenn ich eine Chance haben will. Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Partie", erklärte Thiem, der sich aber freilich weiter in der Außenseiter- Rolle sieht.

15.29 Uhr: Seit Dezember 2015 arbeitet er als Physiotherapeut im Team von Dominic Thiem. Der 54- jährige Deutsche Alex Stober ist für Österreichs Top- Ten- Mann ein ganz wichtiger Baustein. Regeneration nach den Spielen, Fitnesseinheiten, Massagen sind nur einige Punkte im umfangreichen Aufgabengebiet Stobers. Alles in allem geht es darum, Thiems Körper stabiler, austrainierter und geschmeidiger zu machen. Der 23- Jährige hat sich in den vergangenen 18 Monaten nicht nur spielerisch enorm weiter entwickelt. Viele Beobachter meinen, Thiem sei gerade in dieser Zeit so richtig zum Athleten gereift. Seine Haltung hat sich geändert, seine Geschwindigkeit auf dem Platz gesteigert und auch in Sachen Koordination verbessert sich Thiem zusehends. "Wir machen nach wie vor weiter, wo wir angefangen haben. Es ist eine völlig normale Entwicklung. Einer, der so hart arbeitet wie Dominic, kann eigentlich nur nach vorne kommen", so Stober.

15.01 Uhr: Soeben hat Stan Wawrinka im ersten Halbfinale gegen Andy Murray den Satzausgleich geschafft. Der aktuelle Zwischenstand: Murray - Wawrinka 7:6(6), 3:6.

14.44 Uhr: Papa Wolfgang, Mutter Karin und Bruder Moritz drücken auch heute wieder fest die Daumen.

14.21 Uhr: Hier sehen Sie Dominic Thiem beim Einschlagen vor dem großen Hit:

14.13 Uhr: Soeben sicherte sich Andy Murray im ersten Halbfinale den ersten Satz gegen Stan Wawrinka. Der Schotte setzte sich mit 8:6 im Tiebreak durch.

14.06 Uhr: Hier gibt's - nochmal zum Genießen - die besten Ballwechsel von Thiems Halbfinalsieg gegen Novak Djokovic:

14.00 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Thiem gegen Nadal. Vor 15.30 Uhr wird die Partie nicht losgehen, aber wir stimmen Sie schon jetzt auf den großen Kracher ein!