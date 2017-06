LIVE: Tennis- Hit! Thiem fordert heute Djokovic

… und scheiterte damals an Djokovic. "Fünfmal hab ich gegen ihn gespielt", sagt Thiem, "fünfmal verloren." Zuletzt 1:6, 0:6 im Rom- Semifinale. "Aber das zählt für mich nicht, weil meine Batterie leer war. Jetzt bin ich zu 100 Prozent fit." Thiem holte acht Turniersiege, qualifizierte sich für die ATP Finals in London und ist seit einem Jahr ohne Unterbrechung in den Top 10. Doch sein heutiger Auftritt hat einen besonderen Stellenwert. "Wahrscheinlich die bisher wildeste Herausforderung meines Lebens", gesteht Dominic, "weil die French Open mein Höhepunkt sind, ich darauf lange hingearbeitet hab. Ich will da nicht verlieren ..."

Foto: GEPA, AFP

Andere Taktik

Die Taktik wird jedenfalls umgestellt. "Djokovic liegt mir nicht, also muss ich was ändern", rätselt Thiem, "mein aggressives Spiel darf ich aber nicht abstellen, das wäre ja fatal. Ich bastle bis zuletzt an einer Lösung. Mein Tempo macht ihm nichts, seine Returns sind lang ..."

Djokovic gelassen

Djokovic gibt sich vor der nächsten Aufgabe wesentlich gelassener. "Ich weiß, dass ich gegen Thiem noch nie verloren hab. Aber ich weiß auch, dass er unglaublich viel kann."

Besondere Unterstützung für Thiem

Als Glücksbringer sitzen Dominics Papa Wolfgang und sein langjähriger Schulfreund Lucas Leitner heute im Lenglen- Stadion. "Mein Umfeld baut mich auf", sagt er.

Peter Moizi/Paris, Kronen Zeitung