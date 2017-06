LIVE: Schicksalsspiel für ÖFB- Team gegen Irland

Für das österreichische Nationalteam steht am Sonntag in Dublin viel auf dem Spiel. Mit einem Sieg gegen Irland wären die Österreicher in Qualifikations- Gruppe D wieder mitten im Rennen um die WM- Teilnahme. Bei einer Niederlage scheint der Zug nach Russland endgültig abgefahren - und selbst die Zukunft von Marcel Koller als ÖFB- Teamchef ungewiss. Oben im Video sehen Sie wie der gesperrte Marko Arnautovic das Team motiviert.