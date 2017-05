Live: Schafft Atletico vs. Real Madrid das Wunder?

"Uns steht ein extrem schweres Spiel bevor. Für viele wäre eine solche Aufgabe unmöglich zu bewältigen, aber nicht für uns", bekräftigte der 47- jährige Argentinier Simeone. "Ich habe meinen Spielern gesagt, dass es sehr hart wird, dass wir es mit dem besten Team der Welt zu tun bekommen, das in jedem Spiel trifft, aber wir es trotzdem schaffen können. Ich bin überzeugt davon, denn sonst würde ich das nicht sagen." Atletico braucht eine historische Leistung, um noch anstelle von Real zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren ins CL- Endspiel einzuziehen. Denn noch nie hat bisher ein Team selbst nach einem Zwei- Tore- Rückstand aus dem Hinspiel im Halbfinale noch den Aufstieg geschafft. Und bereits seit 7. Mai 1959 wartet Atletico auf einen EC- Sieg gegen Real, das bisher sämtliche vier K.- o.- Duelle auf UEFA- Ebene mit Atletico für sich entschieden hat.

Foto: GEPA, Atletico Madrid

Sollte Real wie in den jüngsten 60 Pflichtspielen erneut zumindest einen Treffer erzielen, dann bräuchte Atletico bereits einen 5:1- Erfolg, um den Traum vom ersten Titel im wichtigsten Europacup- Bewerb am Leben zu erhalten. Der vom 44- jährigen Franzosen Zinedine Zidane betreute Rekordsieger (11) könnte dagegen mit der ersten erfolgreichen Titelverteidigung der 25- jährigen CL- Geschichte bereits das Dutzend vollmachen. "Real Madrid hat eine ganz spezielle Verbindung mit diesem Bewerb. In der Champions League für Madrid zu spielen, da bekommst du eine Gänsehaut", betonte Reals Flügelspieler Lucas Vazquez, der mit Real auch in der Meisterschaft auf Titelkurs liegt. "Jedes Spiel gegen Atletico ist schwierig, weil sie ein tolles Team sind, aber wir wissen, wie man sie schlägt." Vor allem in der Champions League.