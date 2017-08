LIVE: Red Bull Salzburg führt mit 1:0 gegen Admira

Nur drei Tage nach dem Aus in der Champions- League- Qualifikation gegen HNK Rijeka ist Titelverteidiger Salzburg am Samstag (18.30 Uhr) in der heimischen Meisterschaft zuhause gegen die Admira gefordert. Für Coach Marco Rose durchaus ein Segen. "Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, ob ich nachdenken will", brachte es der Deutsche auf den Punkt.