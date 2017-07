LIVE: ÖFB- Frauen führen 1:0 gegen Frankreich

Um 20:45 Uhr hat Schiedsrichterin Jana Adamkova das Spiel der Österreicherinnen gegen Frankreich im Stadion Galgenwaard in Utrecht angepfiffen. Hier sind Sie immer LIVE informiert:

Frankreich - Österreich 0:1

45 + 1 Minuten: Pausenpfiff! Der halbe Weg zur nächsten Sensation ist gegangen, die Österreicherinnen begeistern, Coach Dominik Thalhammer jubelt - aber man hat viel investiert.

44. Minute: Mit diesem 1:0 in die Pause zu gehen, wäre genial, aber Frankreich macht Druck - auch wenn es jetzt die erste Gelbe gegen eine Französin gibt.

40. Minute: Österreichs Damen kämpfen wie irre! Beeindruckend, wie sie hier wirklich alles geben gegen die Damenfußball- Großmacht Frankreich.

36. Minute: Die Damen von Frankreich agieren jetzt deutlich aggressiver, aber unser Team hält voll dagegen.

32. Minute: Bei einem Distanzschuss von Frankreich ist Zinsberger wieder zur Stelle.

28. Minute: Nach einem langen Outeinwurf kam Duisburg- Legionärin Makas an der Strafraumgrenze zum Schuss und hat den Ball ins Netz gesetzt!

27. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR! Lisa Makas stellt auf 1:0 für Österreich! Unglaublich!

23. Minute: Riesenchance für Österreich! Doch Feiersinger erwischt den Stanglpass von Nicole Billa nicht ideal, sonst wäre es 1:0 für unsere Frauen gestanden!

20. Minute: Gelbe Karte gegen Laura Feiersinger, sie war aber nicht vorbelastet.

19. Minute: Nächste heikle Situation im Strafraum der Österreicherinnen - aber nichts passiert.

16. Minute: Glanztat von Österreichs Torfrau Manuela Zinsberger, die das frühe 0:1 verhindert. Nach einem Querpass kam eine Französin aus zehn Metern zum Schuss.

14. Minute: Das Spiel ist derzeit völlig offen, die Französinnen spielen nicht wie der haushohe Favorit.

12. Minute: Nina Burger kam frei im gegnerischen Strafraum zum Ball, brachte aber keinen Stanglpass an.

11. Minute: Schnaderbeck trägt die Kapitänsschleife, Zadrazil kann nicht von Beginn an dabei sein.

09. Minute: Frankreich hatte erst einen gefährlichen Distanzschuss, danach noch eine gute Gelegenheit.

05. Minute: Österreich wird stärker, startet gut in die Anfangsphase!

01. Minute: Anpfiff! Die Österreicherinnen in den weißen Dressen, die Französinnen in blau.