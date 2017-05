LIVE: Mattersburg führt! Atanga trifft zum 2:1

Mit einem Sieg in Mattersburg im Auftaktspiel der 32. Bundesliga- Runde kann Salzburg den vierten Titel in Folge perfekt machen. Der krasse Außenseiter aus dem Burgenland gibt sich freilich seinerseits höchst ambitioniert und peilt im Duell der Jahresbesten "Zusatzpunkte" im Kampf gegen den Abstieg an. Denn: Vier Heimsiege in fünf Frühjahrspartien machen Mattersburg viel Mut.