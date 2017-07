LIVE: JAAA! Salzburg gleicht gegen Rijeka aus

Es ist so weit: Auf Red Bull Salzburg wartet heute mit dem kroatischen Meister HNK Rijeka im Drittrunden- Hinspiel der Champions- League- Qualifikation der erste große Prüfstein! "Wir werden alles versuchen, das Spiel zu gewinnen und möglichst zu null zu spielen", kündigte der nach einem Bändereinriss im Knöchel wiedergenesene Rechtsverteidiger Stefan Lainer an. Ob und wie das gelingt, können Sie bei uns ab 18.45 Uhr via sportkrone.at- Ticker LIVE mitverfolgen!