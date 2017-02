LIVE: Holt Hirscher heute Gold in der Kombination?

ÖSV- Superstar Marcel Hirscher, der gesundheitlich etwas geschlagen ist, jagt in der heutigen Kombination seine erste Medaille bei der Ski- WM in St. Moritz. Vor zwei Jahren sicherte er sich in Beaver Creek in dieser Disziplin Gold. Oben im Video sehen Sie ein Video mit Hirschers Pressebetreuer Stefan Illek! Die Titelverteidigung in St. Moritz wird schwer, denn der große Favorit kommt dieses Jahr aus Frankreich.