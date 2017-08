LIVE: 4:1! Leipzig macht gegen Freiburg alles klar

Für RB Leipzig will es in dieser Saison noch nicht so richtig klappen! Nach der Auftaktniederlage auf Schalke lag man im ersten Heimspiel gegen den SC Freiburg schon wieder 0:1 zurück. Dank Toren von Timo Werner (48., 69.), Willi Orban (55.) und Bruma (79.) führt man jetzt aber bereits mit 4:1 - hier im Liveticker verpassen Sie nichts!