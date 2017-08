LIVE: 1:0 nach 37 Sekunden! Admira schockt Rapid

Wie hat Rapid das unglückliche Unentschieden im Wiener Derby verkraftet? Beim Gastspiel in der Südstadt soll es für die "Grün- Weißen" mit dem zweiten Dreier der Saison klappen. Die Admiraner sind nach dem klaren 1:5 in Salzburg auf Wiedergutmachung bedacht. Während die Admira mit drei Punkten auf Rang neun liegt, will Rapid den Anschluss an Leader Sturm nicht schon nach vier Runden abreissen lassen. Verfolgen Sie die Partie im krone.at- Liveticker.