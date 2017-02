Liu Jia bei European Top 16 Cup im Semifinale

Die Österreicherin Liu Jia hat im Gegensatz zu Stefan Fegerl im European Top 16 Cup der Tischtennis- Profis in Antibes das Semifinale erreicht. Die 34- Jährige besiegte am Samstag im Viertelfinale die Rumänin Daniela Monteiro- Dodean 4:0 (6,8,7,7) und bekommt es am Sonntag mit der Deutschen Petrissa Solja zu tun. Fegerl zog im Viertelfinale gegen Dimitrij Ovtcharov mit 0:4 (- 4,- 8,- 5,- 9) den Kürzeren.