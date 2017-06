Lionel Messi eröffnet Vergnügungspark in China!

Fußball- Superstar Lionel Messi hat sich ein neues Betätigungsfeld in der Freizeitindustrie gesucht: 2019 soll in China ein Messi- Vergnügungspark eröffnen! Wie die Geschäftspartner des Argentiniers am Donnerstag mitteilten, sollen auf einem mehr als 80.000 Quadratmeter großen Areal in der Stadt Nanking mehr als 20 Attraktionen geboten werden.