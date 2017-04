Linzer Schüler verhindert Amoklauf in Deutschland

Der 16- Jährige lernte den gleichaltrigen Deutschen zufällig in der Nacht auf Mittwoch im Internet kennen. Dieser prahlte damit, ein regelrechtes Blutbad an seiner Schule zu planen. Er schickte seinem Chatpartner auch Fotos von Waffen.

Der Linzer recherchierte daraufhin über seinen Gesprächspartner und versuchte so viele Informationen aus ihm herauszukitzeln wie nur möglich. Als die Chatverbindung gegen 4.30 Uhr abbrach, alarmierte er umgehend die Polizei in Kleinmünchen. Die diensthabenden Beamtinnen nahmen den Fall sofort ernst und setzten sich mit deutschen Kollegen in Verbindung.

An dieser Schule plante der 16-Jährige einen Amoklauf. Foto: Screenshot google.maps

Waffen, "Todesliste" und Abschiedsbrief entdeckt

Kurz darauf untersuchten bereits deutsche Beamten die Wohnung des Verdächtigen in der Stadt Uslar bei Göttingen in Niedersachsen. Dabei wurden mehrere Waffen sichergestellt - darunter Messer, eine Axt und auch ein Bogen. Außerdem entdeckten die Polizisten eine Liste mit Namen sowie einen Abschiedsbrief.

Der 16- jährige Deutsche gab zu, einen Amoklauf geplant zu haben. Er habe andere Schüler "umlegen" wollen, weil diese ihn gemobbt hätten. Für wann genau der 16- Jährige den Anschlag geplant habe, sei nicht klar geworden. "Die Durchführung einer Amoktat dürfte aber bevorgestanden haben", sagte ein Polizeisprecher. Der Schüler sei mittlerweile in einer geschlossenen Einrichtung der Jugendpsychiatrie.

Ihm wird die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vorgeworfen. Dafür drohen bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Die betroffene Schule blieb wegen der Drohung am Mittwoch geschlossen. Die rund 430 Schüler wurden nach Hause geschickt.

Foto: dpa/Boris Roessler (Symbolbild)

Sobotka dankt Linzer für Zivilcourage

Innenminister Wolfgang Sobotka erklärte am Donnerstag: "Dieser Vorfall hat gezeigt, wie wichtig das Polizeikooperationszentrum Passau für die rasche und unbürokratische Zusammenarbeit zwischen Österreich und Deutschland ist." Er dankte zudem dem jungen Mann für seine Zivilcourage und den Linzer Polizistinnen für ihr effizientes Vorgehen, um einen Amoklauf zu verhindern.