Linz verpasst erstmals seit 6 Jahren Halbfinale

Die Linzer standen nach der Auswärtsniederlage am Sonntag mit dem Rücken zur Wand. Entsprechend druckvoll starteten sie in die Partie, doch in Führung gingen die Gäste. Brodie Reid traf zum 1:0 (13.) für die Südtiroler, die im Mitteldrittel auf 4:1 davonzogen. Im Schlussdrittel verkürzten Joel Broda (42.) und Ryan Potulny (56.) auf 3:4, doch der Sturmlauf in den letzten Minuten blieb ohne Erfolg. Bozen gelang die Revanche für die Viertelfinal- Niederlagen 2015 und 2016.

Die 2013 in die EBEL eingestiegenen Südtiroler schafften zum zweiten Mal nach 2013/14, als sie die Liga gewannen, den Aufstieg in die Runde der besten vier. Für die Oberösterreicher endete dagegen eine Erfolgsserie. Rob Daum, der die Mannschaft im Sommer 2011 übernommen hatte, hat die Black Wings bisher stets zumindest ins Halbfinale und 2012 sogar zum Titel geführt.

Das Viertelfinal- Ergebnis (best- of- seven, 5. Spiel):

EHC Liwest Black Wings Linz - HCB Südtirol 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Linz, 4865

Tore: Schofield (35.), Broda (42.), Potulny (56.) bzw. Reid (13.), Yogan (27.), Oleksak (32.), Sparks (40.)

Strafminuten: 6 bzw. 4

Endstand in der Serie: 1:4