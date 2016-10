Linz übernimmt mit Sieg in Villach Tabellenführung

Die Black Wings Linz haben sich zumindest vorläufig an die Tabellenspitze der Erste Bank Eishockey Liga gesetzt. Die Oberösterreicher gewannen am Dienstag zum Auftakt der 7. Runde auswärts gegen den VSV 3:2 (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0) nach Verlängerung. Mit dem sechsten Sieg in Serie überholten sie die Vienna Capitals, die erst am Donnerstag im Einsatz sind.