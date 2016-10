Links Championship: Wiesberger springt auf Rang 12

Nach Einsätzen in Carnoustie und Kingsbarns, wo er bei sechs Birdies ohne Bogey blieb, spielt Wiesberger am Samstag in St. Andrews. Am Sonntag geht es für die besten 60 auf dem dortigen Old Course um die Verteilung des Preisgelds.

Lukas Nemecz gelang beim ebenfalls zur Europa- Tour zählenden Fiji International in Natadola (umgerechnet 1 Mio. Euro) erneut eine gute Runde (69). Der Steirer verbesserte sich mit insgesamt fünf Schlägen unter Par von der 19. an die achte Stelle. Der Australier Matthew Giles führte mit elf unter Par.