Lindsey Vonn wird jetzt sogar TV- Serienstar

Es ist das nächste Kapitel in ihrem bis ins Detail inszenierten Comeback, mit dem die 32- Jährige ihren Ruf als begnadete Selbstvermarkterin untermauerte. Alles begann mit einem fünfeinhalbminütigen Video auf Facebook, in dem Vonn die Reha nach dem Bruch ihres Oberarm- Knochens im November ausführlich darstellte (siehe Video oben).

Einen Tag später folgte beim Weltcup in Zauchensee eine große Pressekonferenz. Hündchen "Lucy" saß auf ihrem Schoß. Im definitiv bewusst für diesen Tag gewählten Häkelkleidchen. Wie süß. Das fanden auch verschiedenste Medien weltweit. Die durch und durch clevere und dazu exzellent gemanagte Lindsey war sofort wieder omnipräsent.

Und blieb es bei den folgenden Weltcups. In Garmisch zeigte sie ihre allergrößte Stärke. Jene als Ausnahmeathletin. Sie feierte in der Abfahrt ihren 77. Weltcup- Sieg. Ihre Emotionen im Ziel waren nicht inszeniert, sondern spontan. Und wie sie heulend und schluchzend Lizz Görgl um den Hals fiel, war auch nicht gespielt. Das war die authentische Seite des Superstars. Es folgte die hochprofessionelle Seite. Erst schminkte sie sich ihr verweintes Gesicht neu, dann absolvierte sie geduldig und charmant den Interview- Marathon.

Vergangenes Wochenende in Cortina gingen ihre Stürze um die Welt und die Bilder mit Freund Kenan Smith. Der Ex- Footballer und Assistenztrainer der Los Angeles Rams stand nicht irgendwo, sondern in der Mixed Zone. Kein Journalist konnte ihn übersehen.

Ihr Vermarktungstalent hatte Vonn auch mit dem Fitness- Ratgeber "Strong is the new beautiful" bewiesen. Sie bewarb das Buch bei Talkshows, im rückenfreien Kleid auf roten Teppichen und mit einem Nacktbild. Die Ex- Freundin von Tiger Woods beherrscht alles, trifft jede Zielgruppe. Sie ist ein Weltstar. Bei der WM in St. Moritz wird global betrachtet niemand anders eine größere Berichterstattung haben.

