Lindsey Vonn: Bruch- Risiko bei WM "sehr hoch"!

Sturz im Training, Abflug in der Abfahrt, Top 10 im Super- G verpasst: Die Rennen in Cortina verliefen vergangenes Wochenende nicht nach Lindsey Vonns Wunsch. Dennoch ist mit der US- Amerikanerin - spätestens nach ihrem sensationellen Sieg in Garmisch (oben im Video) - bei der WM in St. Moritz zu rechnen. Auch, wenn die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Bruchs des Oberarms "sehr hoch" sei.