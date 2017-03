Lindsey Vonn auf der Jagd nach 78. Sieg

137 Punkte Vorsprung auf die drittplatzierte Italienerin Sofia Goggia (Lara Gut ist verletzt) hat die Saison- Aufsteigerin und Abfahrts- Weltmeisterin in der Disziplin- Wertung. Nur noch in Jeongseon und beim US- Finale in Aspen stehen Abfahrten auf dem Programm, Stuhec kann also im Idealfall bereits nach dem Korea- Rennen an diesem Samstag jubeln.

Das Abschlusstraining auf der für die Damen neuen Strecke war um eine Stunde vorverlegt worden, weil man gegen Mittag Wind und hohe Temperaturen erwartet hatte. Dadurch war die 2.710 Meter lange Olympia- Piste, auf der in einem Jahr um Medaillen gefahren wird und die die Herren schon vor einem Jahr mit Weltcuprennen getestet haben, härter, eisiger und anspruchsvoller als am Donnerstag.

Vonn peilt 78. Weltcupsieg an

Stuhec wurde wie schon am Donnerstag Zweite hinter Vonn, profitierte bei ihrem Rückstand von nur einer Zehntelsekunde aber von einem Torfehler. Ihr gefalle die Strecke wirklich, sagte Vonn, die am Samstag ihren bereits 78. Weltcupsieg anpeilt. Das würde sie dem Rekord von Ingemar Stenmark (86 Siege) wieder ein Stück näher bringen. Der nicht sehr hohe Olympia- Berg mit seinen vielen Wellen und Kuppen sowie Sprüngen liegt der 32- jährigen Amerikanerin offenbar so sehr, dass sie auch im Super- G am Sonntag Mitfavoritin ist.

Auch die mit bereits fast einer Sekunde Rückstand erneut drittplatzierte Goggia ließ am Freitag ein Tor aus. Es war das Merkmal des Tages, denn insgesamt gleich neun Damen begingen Torfehler. Sechs kamen nicht einmal ins Ziel, so auch die beiden ÖSV- Damen Tamara Tippler und Elisabeth Görgl. Elena Fanchini (ITA) verzichtete wegen Knieproblemen auf einen Start.

Beste ÖSV- Fahrerin im Abschlusstraining war mit bereits 1,75 Sekunden Rückstand Christine Scheyer als Siebente. Damenchef Jürgen Kriechbaum war von der Darbietungen seiner Mädchen auf der Olympiastrecke aber nicht gerade amüsiert. "Die Vorstellungen waren wenig zufriedenstellend", fand der Coach klare Worte. "Ich hoffe, dass unsere Mannschaft sich zurückerinnert, dass es sich um ein Weltcuprennen handelt in Vorbereitung für Olympia", forderte Kriechbaum im Rennen eine deutliche Steigerung.