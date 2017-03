Lindsey küsst im Zielraum von Jeongseon

Im November hatte Lindsey ihre Beziehung zu ihrem neuen Freund öffentlich gemacht. Kenan Smith ist ehemaliger Football- Spieler - und bei Ski- Rennen immer wieder an der Seite seiner Herzdame zu sehen, wie eben jetzt in Jeongseon.

Foto: GEPA

Schon das ganze Wochenende über war Smith an Lindeys Seite, drückte ihr vom Zielraum aus die Daumen. Bei den Trainings stets mit Erfolg, erzielte die 32- Jährige doch zweimal Bestzeit. Beim Rennen in der Nacht auf Samstag schließlich erwischte sie keine ganz optimale Fahrt. "Oben habe ich diese Welle nicht gut erwischt. Dann habe ich die Geschwindigkeit nicht so gut mitgenommen", analysierte Vonn ihren Lauf. "In der Mitte bin ich gut gefahren, aber unten habe ich ein paar Zehntel verloren."

Foto: GEPA

Nächste Chance im Super- G

So muss Lindsey noch ein bisserl auf ihren 78. Weltcup- Sieg warten. In der Nacht auf Sonntag (Beginn um 3 Uhr) gibt's im Super- G die nächste Chance - und dann womöglich im Zielraum gar ein Siegerbussi von ihrem Schatz Kenan ...