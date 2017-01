Liendl schießt 1860 München zum Sieg gegen Fürth

Bei der Premiere von Trainer Vitor Pereira gelang dem eingewechselten Österreicher (58.) im Derby gegen Greuther Fürth in Überzahl mit einem platzierten Schuss (86.) aus 16 Metern das Siegestor für die "Löwen". Bei Fürth hatte zuvor (78.) Robert Zulj eine gute Konterchance ausgelassen.

1860 setzte sich damit etwas von den Abstiegsplätzen ab und rückte in der Tabelle als 13. bis auf zwei Punkte an Fürth heran. Union Berlin mit seinen gleich vier Österreichern siegte zu Hause gegen Bochum mit 2:1 und startete als Vierter erfolgreich ins Aufstiegsrennen. Sandhausen setzte sich dank einer guten Defensivleistung, an der auch Tormann Marco Knaller beteiligt war, in Düsseldorf bei der Fortuna klar mit 3:0 durch.

Die Ergebnisse der 18. Runde:

Freitag

1. FC Union Berlin - VfL Bochum 2:1

Fortuna Düsseldorf - SV Sandhausen 0:3

1860 München - Greuther Fürth 2:1

Samstag

FC Erzgebirge Aue - FC Heidenheim (13 Uhr)

FC Würzburger Kickers - Eintracht Braunschweig (13 Uhr)

Sonntag

1. FC Nürnberg - SG Dynamo Dresden (13.30 Uhr)

FC St. Pauli - VfB Stuttgart (13.30 Uhr)

Karlsruher SC - DSC Arminia Bielefeld (13.30 Uhr)

Montag

Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern (20.15 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Braunschweig 17 10 4 3 11 34 2. Hannover 96 17 9 5 3 12 32 3. Stuttgart 17 10 2 5 9 32 4. Heidenheim 17 8 5 4 10 29 5. Union Berlin 17 8 4 5 7 28 6. Kickers Würzburg 17 7 6 4 7 27 7. Dynamo Dresden 17 7 6 4 5 27 8. Fortuna Düsseldorf 17 6 7 4 4 25 9. Sandhausen 17 6 6 5 6 24 10. Nürnberg 16 6 4 6 0 22 11. Vfl Bochum 17 5 7 5 -4 22 12. Greuther Fürth 17 6 3 8 -10 21 13. Kaiserslautern 16 4 7 5 -3 19 14. 1860 München 17 4 4 9 -5 16 15. Karlsruhe 17 2 8 7 -10 14 16. Bielefeld 17 3 5 9 -11 14 17. Erzgebirge Aue 17 3 4 10 -15 13 18. St.Pauli 17 2 5 10 -13 11