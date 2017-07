Lichtblick für Kristina bei Suche nach Eltern

D

Kristina V. ist auf der Suche nach ihren leiblichen Eltern. Foto: APA/THI MY LIEN NGUYEN

Verwandte in den USA gefunden

Die junge Frau hat die Suche nach ihren leiblichen Eltern selbst in die Hand genommen und ist einen entscheidenden Schritt weitergekommen: Sie hat den Herkunftstest derDatenbank iGENEA erhalten.

"Mit dem Test kann man ziemlich genau sagen, woher meine Vorfahren stammen", erklärt Kristina. Das Ergebnis: "Ich bin halb mitteleuropäisch, halb britisch und acht Prozent osteuropäisch. Diese Kombination kommt im Raum Österreich/Schweiz sehr häufig vor", strahlt sie. Serbische Wurzeln, wie ihre Eltern sie haben, finden sich in der Analyse überhaupt nicht. "In der Gen- Datenbank wurden weitere Verwandte gefunden. Es handelt sich um Cousins oder Cousinen 2. bis 4. Grades in den USA."

Die Mama - der Vater ist bereits verstorben - freut sich mit ihr. Übrigens hat sich noch herausgestellt, dass Kristinas Schwester, die ebenfalls in der Klinik gezeugt wurde und nur mit der Mutter blutsverwandt ist, einen Vater mit jüdischer Abstammung hat, was bei der Suche im Raum Bodensee neue Hoffnung gibt.

Martina Münzer, Kronen Zeitung