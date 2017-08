Libanon legt Waffen nieder, nun wird verhandelt

Derzeit sollen noch neun libanesische Soldaten in den Händen der IS- Miliz sein. Die Terrmiliz hatte im August 2014 den Grenzort Aarsal überfallen und insgesamt 30 libanesische Soldaten und Polizisten entführt. IS- Kämpfer haben sich in einer Enklave auf libanesischem Gebiet verschanzt. Ihre Zahl wird auf Hunderte geschätzt.

Im Kampf gegen den IS sind auch zahlreiche libanesische Soldaten gefallen. Foto: AFP

Erst vor rund einer Woche hatten die libanesische Armee sowie das syrische Militär IS- Stellungen in der Grenzregion auf den jeweiligen Seiten angegriffen. Das syrische Militär wurde dabei von der verbündeten libanesischen Hisbollah- Miliz unterstützt. Nach eigenen Angaben führte die Offensive dazu, dass die IS- Kämpfer zurückgedrängt wurden und in den Hügeln Zuflucht suchen mussten.