Lewis Hamilton siegt vor Sebastian Vettel

Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von China in Shanghai am Sonntag einen Start- Ziel- Sieg gefeiert. Der aktuelle Formel- 1-Vizeweltmeister setzte sich im zweiten Saisonrennen vor Australien- Sieger Sebastian Vettel im Ferrari und Red- Bull- Pilot Max Verstappen durch. In einem Grand Prix mit einer Safety- Car- Phase leisteten sich der Engländer und seine Mercedes- Crew keinen Fehler.