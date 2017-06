Lewis Hamilton rast ungefährdet auf Platz 1!

Der Brite Lewis Hamilton hat in Montreal zum sechsten Mal den Formel- 1-Grand- Prix von Kanada gewonnen und das Duell um den WM- Titel damit wieder spannender gemacht! Denn der WM- Führende Sebastian Vettel kam in seinem Ferrari am Sonntag lediglich auf Rang vier, sein Vorsprung auf den Mercedes- Piloten Hamilton beträgt nach dem siebenten von 20 Saison- Rennen somit nur noch zwölf Punkte.