Levi: Shiffrin überragend, ÖSV- Damen liegen zurück

Nach der Vorjahres- Absage waren die Bedingungen in der nördlichsten Weltcup- Station diesmal dank Eiseskälte perfekt. Shiffrin, die mit Nummer sieben ins Rennen ging, machte keinen Fehler, gab wieder den Ton an. "Ich war ein bisschen nervös, doch jetzt fühle ich mich besser", strahlte die Führende im Ziel. Dennoch: "Im zweiten Lauf will ich noch einiges verbessern." Die Olympiasiegerin hat von ihren 14 jüngsten Slaloms inklusive WM- Gold 2015 in Beaver Creek sowie zweier nationaler Meisterschaften 13 gewonnen.

Foto: AP

Thalmann auf Platz acht

Nach der vergangenen Saison ohne Slalom- Podestplatz spielten die ÖSV- Damen auch in Durchgang eins in Levi nur eine Nebenrolle. Carmen Thalmann liegt als beste Österreicherin auf Rang acht (+1,61). "Von Anfang an hatte ich ein sehr komisches Gefühl. Aber ich bin ganz zufrieden mit dem Platz." Die routinierte Michaela Kirchgasser liegt mit 1,75 Sekunden Rückstand bereits außerhalb der Top 10. "Es muss im zweiten Lauf mehr Attacke kommen", verspricht "Kirchi".

Bernadette Schild erwischte einen rabenschwarzen Tag, ruinierte kurz nach dem Start bereits ihren Ski. "Ich weiß nicht, was da passiert ist." Mit einem Rückstand von rund vier Sekunden auf die überragende Shiffrin konnte sich die ÖSV- Lady nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren. Hingegen erfreulich: Die jungen ÖSV- Läuferinnen Katharina Truppe und Katharina Gallhuber (beide +2,54) sind im Finale mit dabei. Der zweite Durchgang geht ab 13 Uhr über die Bühne