Leverkusen bei Korkut- Debüt 1:1 gegen Werder

Die 30.210 Zuschauer hätten beinahe noch ein perfektes Debüt ihres Coaches erlebt, Ömer Toprak scheiterte in der 96. Minute aber mit einem Foulelfmeter an Werder- Goalie Felix Wiedwald. Der Rückstand des Zehnten auf Platz sechs und damit die Teilnahme am Europacup kann bei Erfolgen der Konkurrenz am Samstag auf bis zu sieben Zähler anwachsen. Außerdem sah auch noch Verteidiger Wendell die Gelb- Rote Karte (90.). Aleksandar Dragovic spielte genauso wie Julian Baumgartlinger durch.

Bei Werder war Kapitän Zlatko Junuzovic der beste Mann am Feld. Er fand auch gut eine halbe Stunde vor dem Ende eine Großchance vor, sein Abschluss aus elf Metern fiel zu schwach aus. Für ihn kam in der 92. Minute Florian Kainz in die Partie. Mit Florian Grillitsch wurde ein weiterer Österreicher in der 67. Minute ausgetauscht. Die Bremer sind weiter 14. und distanzierten sich vorerst drei Punkte vom Relegationsplatz ab.