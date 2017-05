Letztes Foto von Kriegsfotografin zeigt ihren Tod

Army Specialist - das ist der höchste militärische Mannschaftsdienstgrad in der US Army - Hilda Clayton musste am 2. Juli 2013 mit nur 22 Jahren sterben. Und dabei löste ihre Kamera aus - genau zwischen dem Augenblick der Fehlzündung eines Mörsers und jenem, als der Druck der Detonation sie tötete. So entstanden Fotos, die den Tod der Kriegsfotografin und ihrer vier afghanischen Soldaten- Kollegen zeigen.

Den Moment, als die Bombe explodierte, hat Clayton mit ihrer Kamera festgehalten. Foto: AP

Dieses Foto hat der afghanische Fotojournalist geschossen, der ebenfalls ums Leben gekommen ist. Foto: EPA

Clayton hinterlässt "ein Denkmal"

Shenee Brooks, ebenfalls Army Specialist, sprach nun über den tragischen Tod ihrer Kollegin Hilda Clayton. Gegenüber CBS News sagte sie, Clayton hätte mit diesen Fotos "ein Denkmal" hinterlassen: "Sie starb als sie genau das tat, was sie liebte." Brooks sagte auch, sie hätte noch nie ein Foto gesehen, dass man mit diesem vergleichen könnte.

Hilda Clayton war erst 22 Jahre alt, als sie sterben musste. Foto: EPA

Familie erlaubt Veröffentlichung

Die beiden Fotos - geschossen von Clayton und einem afghanischen Fotojournalisten - wurden nun mit der Erlaubnis ihrer Familie in einem amerikanischen Armeemagazin, dem "Military Review", veröffentlicht. Die Fotos entstanden während eines Trainings der afghanischen Soldaten.

Dokumentation des US- Militärs

Clayton war nur ein kleiner Teil eines größtenteils unbekannten Projektes des Pentagon. Demnach sollen die Tätigkeiten des US- Militärs mit Bildern und Videos dokumentiert und protokolliert werden.