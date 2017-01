Letzte Ehre für Polit- Legende Josef Krainer

Die kleine Pfarrkirche im Norden von Graz war zu klein, um die große Trauergemeinde zu fassen. Der Gottesdienst in Gedenken an Josef Krainer, der als Landeshauptmann von 1980 bis 1996 die Geschicke der Steiermark gelenkt hatte, wurde deshalb per Leinwand auch ins Freie übertragen.

Schwarzenegger: "Erzherzog des 20. Jahrhunderts"

Arnold Schwarzenegger hatte den Kontakt zu seinem langjährigen Freund nie abreißen lassen - und strich am Montag insbesondere Krainers "ehrliche Menschenliebe" heraus: "In seiner Volksverbundenheit, im Weltbürgertum und dem verdienstvollen Vermächtnis für die Steiermark verstehe ich Josef Krainer als Erzherzog Johann des 20. Jahrhunderts."

Das Ableben der Polit- Legende - Krainer starb am 30. Dezember im 87. Lebensjahr - hatte quer durch das Land und über alle Parteigrenzen hinweg tiefe Betroffenheit ausgelöst.

