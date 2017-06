Letzte Chance auf Champions- League- Fixplatz

Österreich geht in der Wertung als 15. in die Saison. Bei guten Leistungen der vier heimischen Europacup- Vertreter Red Bull Salzburg, Austria Wien, Sturm Graz und Altach könnte es sich mit Rang zwölf und damit einem Champions- League- Fixplatz für die Saison 2019/20 ausgehen. Es ist das letzte Mal, dass Rang zwölf für einen CL- Fixplatz reicht, danach haben aufgrund der Reform der Königsklasse nur noch die zehn besten Nationen einen garantierten Startplatz.

In der Wertung hält Österreich aktuell bei 23,100 Punkten und liegt knapp hinter Griechenland (23,500), der Schweiz (24,500) und Tschechien (24,675). Der Rückstand auf den anvisierten zwölften Platz beträgt nur 1,575 Punkte, umgerechnet sind das drei Siege und ein Remis in einem Hauptbewerb.

Blick geht nach vorne

Außerdem kann Österreich seinen Blick voll Richtung Angriff auf die vorderen Plätze richten, denn von hinten droht nur wenig Gefahr. Kroatien (20,875) und Dänemark (20,700) bräuchten außergewöhnliche Leistungen, um Österreich noch aus den Top 15 zu verdrängen. Falls Österreich diese Platzierung hält, sind in der Saison 2019/20 - wie auch 2018/19 - wieder fünf Vertreter im Europacup- Einsatz, zwei davon in der CL- Qualifikation.

Ein Sieg in einer europäischen Gruppenphase bringt zwei Zähler, ein Remis einen Punkt. In der Qualifikation sind diese Erfolge die Hälfte wert. Vier Bonuspunkte gibt es für die Teilnahme an der Champions- League- Gruppenphase. Dividiert wird die Ausbeute durch die Anzahl der jeweiligen internationalen Teilnehmer eines Landes. Die Fünfjahreswertung führt Spanien (88,998 Punkten) klar vor Deutschland (63,284) und England (61,819) an.