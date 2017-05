Leser: "Bei der FPÖ wäre so etwas UNTRAGBAR ..."

Mit "jungen Damen der ÖVP Innere Stadt der frühen 80er- Jahre, die mit mir schliefen" hatte Schrage ÖVP- Geschäftsführerin Elisabeth Köstinger verglichen. Lange ließen die Reaktionen darauf nicht auf sich warten, der Vorwurf des Sexismus stand rasch im Raum. Mit Spannung wurde daher die Entscheidung der SPÖ am Montag erwartet: Muss Schrage gehen oder darf er bleiben?

"Wir wollen Schrage eine zweite Chance geben", hieß es dann am späten Abend seitens der SPÖ Neubau. Man beließ es bei einer "Verwarnung", wollte Schrage so die Möglichkeit geben, "sein soziales Engagement als Bezirksrat fortsetzen zu können", ließ Andrea Kuntzl, Vorsitzende der Bezirksfraktion, wissen.

Eine Entscheidung, die einem großen Teil der krone.at- Leserschaft sauer aufstößt, wie sich zeigt. "Das tägliche Kasperltheater gib uns heute. Nimmt die Genossen wirklich noch einer ernst?", fragt User dani1964. Ins selbe Horn bläst auch Leser Legatus: "Typisch SPÖ: beim Austeilen hui, bei den Konsequenzen pfui!" Straniera gibt sich über den Ausgang der Posting- Causa wenig überrascht: "Doch klar, eine Krähe hackt doch der anderen kein Auge aus." Auch iro- nimus teilt die Meinung: "'Es ist eine Entscheidung mit Augenmaß' ... jaja, das "Augenmaß", das leider in letzter Zeit immer öfter in ein schlechtes Licht gerät. Dass sich DIESE Partei nicht von SOLCHEN Leuten trennt, überrascht wenig."

Viele Leser sehen durch die Entscheidung das Image, ja auch die Glaubwürdigkeit der SPÖ schwer angekratzt: "Ein weiterer Sargnagel für die SPÖ", ortet etwa FrancoisVillon. Und User tripleA80 meint: "Diese Partei verteidigt und unterstützt Frauenrechte? Sehr glaubwürdig!"

Auch werden Meinungen laut, dass in so einem Fall in anderen Parteien weitaus drastischer Maßnahmen gefordert worden wären: So schreibt etwa User 535280: "Wehe das hätten die anderen alle gemacht ..." "Bei der FPÖ wäre so etwas UNTRAGBAR ...", meint strasbourger. Ähnlich sieht das auch Leser mich- schaudert: "'Wir wollen Götz Scharge eine zweite Chance geben.' .... Ist doch klar, jeder hat eine zweite Chance verdient....man muss allerdings bei der richtigen Partei sein. Bei anderen wäre das Geschrei nach Rücktritt wohl fürchterlich gewesen."

Den Grund für das folgenschwere Facebook- Posting will jedenfalls User epilog gefunden haben: "Dieses Posting wirkt wie das eines unreifen Menschen und lässt auf eine nach Anerkennung heischende Persönlichkeit schließen." Für ihn gebe es jedenfalls Rätsel auf, "wieso so eine Person die Aufgabe eines Bezirksrates zufallen kann."