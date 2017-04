Lenkerin dreht in Pfändertunnel gleich zweimal um!

Die 69- Jährige fuhr in den Morgenstunden laut Polizei irrtümlich vom Bregenzer Citytunnel kommend auf die Rheintalautobahn (A14) in Richtung Deutschland auf. Im Pfändertunnel hielt sie in einer Pannenbucht an - und wendete ihr Fahrzeug. Der Grund für das halsbrecherische Manöver: Sie sei wegen eines Termins bereits in Zeitverzug gewesen, dachte außerdem noch, dass die Pfändertunnelröhre in beide Richtungen befahrbar sei.

Mehrere Beinahe- Unfälle

Die Frau sollte jedoch gewaltig irren und wurde sich dessen spätestens zum Zeitpunkt bewusst, als ihr mehrere Fahrzeuge entgegenkamen. Gleich mehreren Zusammenstößen entgingen die Verkehrsteilnehmer. Nach rund 700 Metern stoppte die Frau dann erneut in einer Pannenbucht, wendete ein weiteres Mal und fuhr dann in korrekter Fahrtrichtung durch den Tunnel.

Mittels Videoaufzeichnung wurde die Geisterfahrerin ausgeforscht und wird nun an die Staatsanwaltschaft Feldkirch und die Bezirkshauptmannschaft angezeigt.