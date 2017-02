Lenker überlebt 20- Meter- Absturz mit Lkw

Schwerer Verkehrsunfall Montagfrüh auf der Südautobahn in Kärnten: Ein Lkw mit steirischem Kennzeichen durchbrach nach dem Donnersbergtunnel auf Höhe St. Andrä am Ende einer Brücke die Leitschiene. Das Schwerfahrzeug samt Fahrer stürzte daraufhin 15 bis 20 Meter in die Tiefe. Der 49- jährige Lenker überlebte den Absturz mit schweren Verletzungen.