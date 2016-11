Lenker fuhr mit verletztem Freund einfach weiter

Nach einem Autounfall in der Nacht auf Montag in Oberösterreich ist der stark angetrunkene Lenker des Fahrzeuges mit seinem 32 Jahre alten Beifahrer, der bei dem Crash erhebliche Verletzungen davongetragen hatte, einfach weitergefahren. Auch der Pkw war nach der Kollision mit einem Baum nahezu schrottreif, was den 27- Jährigen allerdings nicht abhielt. Erst als sein Mitfahrer über immer stärker werdende Schmerzen klagte, hielt der Alkoholisierte an und alarmierte die Rettungskräfte.