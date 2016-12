Leipzig jagt Bayern Schrecken in die Glieder

Die Leipziger, bei denen Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer durchspielten, gingen dank Timo Werner nach Vorarbeit des Ex- Salzburgers Naby Keita in der 40. Minute in Führung. Willi Orban sorgte in der 62. Minute nach einem Eckball per Kopf für den Endstand. Am Mittwoch gastiert der Red- Bull- Klub bei den Bayern.

Onisiwo jubelt mit Mainz

Karim Onisiwo durfte mit dem FSV Mainz 05 über ein Heim- 3:1 gegen den weiter auf dem Relegationsplatz liegenden Hamburger SV jubeln, wobei der Teamspieler an der Entstehung der ersten beiden Treffer beteiligt war. Der ÖFB- Teamspieler wurde in der 75. Minute ausgetauscht, vier Minuten zuvor hatte HSV- Profi Michael Gregoritsch den Platz verlassen.

Junuzovic gegen Stöger 1:1

Zlatko Junuzovic kam beim 1:1 an der Weser gegen den Peter- Stöger- Klub 1. FC Köln erst unmittelbar nach der Pause ins Spiel, Florian Kainz saß bei den Hausherren auf der Bank. Die Kölner legten durch Artjoms Rudnevs (28.) vor, beim Ausgleich von Serge Gnabry (40.) profitierten die Bremer von einem Fehler des Tormanns Thomas Kessler.

Der FC Schalke 04 erreichte in Gelsenkirchen gegen den SC Freiburg nur ein 1:1 und ist schon seit vier Bewerbspartien sieglos. Alessandro Schöpf spielte bei den Gastgebern durch.

Die Ergebnisse der 15. Runde:

Freitag

1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:2

Samstag

FC Schalke 04 - SC Freiburg 1:1

Schalke: Schöpf spielte durch

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:0

Augsburg: Hinteregger spielte durch und erzielte Tor (75.), Teigl Ersatz

Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1

Werder: Junuzovic ab 46., Kainz Ersatz, ohne Grillitsch (verletzt); Köln: Trainer Stöger

RB Leipzig - Hertha BSC Berlin 2:0

Leipzig: Trainer Hasenhüttl, Ilsanker, Sabitzer spielten durch

FSV Mainz 05 - Hamburger SV 3:1

Mainz: Onisiwo bis 75.; HSV: Gregoritsch bis 71.

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 18.30 Uhr

Sonntag

SV Darmstadt - Bayern München 15.30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen - FC Ingolstadt 04 17.30 Uhr