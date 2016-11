Leipzig festigt mit 4:1- Sieg Tabellenführung

Aufsteiger RB Leipzig bleibt auch nach der 12. Runde der deutschen Bundesliga an der Tabellenspitze. Am Freitag gewann die Truppe des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl beim SC Freiburg souverän mit 4:1, ist damit weiter ungeschlagen und baute den Aufsteiger- Rekord in der Liga weiter aus. Die Verfolger liegen vor den restlichen Spielen der Runde sechs und mehr Punkte zurück.