Leichtes Plus: Inflation im Juli um 2% gestiegen

Der leichte Anstieg wurde auch durch einen Preisauftrieb bei Ausgaben für Freizeit und Kultur hervorgerufen. So waren etwa Pauschalreisen im Juli um 5,1 Prozent teurer als vor einem Jahr, nach 3,6 Prozent im Juni. Die Preise für Flugtickets ins Ausland stiegen im Juli um 13,8 Prozent. Ausgaben für Restaurants und Hotels beeinflussten die Inflation im Juli am zweitstärksten. In diesem Bereich wurde eine Teuerung um durchschnittlich 2,7 Prozent verzeichnet, was fast ausschließlich auf teurere Bewirtungsdienstleistungen mit einem Anstieg um 3,1 Prozent zurückgeführt wird.

Mieten teurer, Energie günstiger

Die Kosten für Wohnung, Wasser und Energie erhöhten sich durchschnittlich um 1,4 Prozent. Wohnungsmieten stiegen um 4,2 Prozent, Haushaltsenergie verbilligte sich hingegen insgesamt um 1,8 Prozent. Ausschlaggebend dafür diesen Rückgang waren die um 5,5 Prozent niedrigeren Strompreise. Gas verbilligte sich um 1,3 Prozent, teurer waren unter anderem Heizöl (plus 3 Prozent) und Fernwärme (plus 2,4 Prozent).

Kaffee wurde um 7,1 Prozent teurer

Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verzeichneten einen durchschnittlichen Preisschub von 2,2 Prozent. Nahrungsmittel verteuerten sich um 2,1 Prozent, höher waren die Preise unter anderem für Milch, Käse und Eier (plus 3 Prozent), Öle und Fette (plus 13,8 Prozent), Brot und Getreideerzeugnisse (plus 1 Prozent) und Fleisch (plus 1,1 Prozent). Obst war um 2,9 Prozent billiger. Alkoholfreie Getränke kosteten um 3,4 Prozent mehr, dabei verteuerte sich Kaffee um 7,1 Prozent.

Die Ausgaben für Verkehr stiegen vor allem wegen der teureren Flugtickets durchschnittlich um 1,6 Prozent. Sprit kostete um 1 Prozent mehr.

Preisniveau ging wegen Sommerschlussverkauf zurück

Gegenüber dem Vormonat Juni ging das durchschnittliche Preisniveau um 0,3 Prozent zurück. Hauptpreisdämpfer war wegen des Sommerschlussverkaufs der Bereich Bekleidung und Schuhe mit einem Rückgang um durchschnittlich um 13,7 Prozent. Hauptpreistreiber war auch im Monatsabstand die Ausgabengruppe Freizeit und Kultur (plus 2,4 Prozent), vor allem wegen saisonbedingt teurerer Pauschalreisen (plus 10,8 Prozent).