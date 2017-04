Leiche vor Diso in Vösendorf: 17- Jähriger erstickt

Der rätselhafte Tod eines 17- Jährigen, dessen Leiche in der Nacht auf den 12. Februar vor einer Diskothek in Vösendorf gefunden wurde, ist nun aufgeklärt. Das Obduktionsgutachten kam zu dem Ergebnis, dass der an einer Asthmaerkrankung leidende Jugendliche im Zusammenwirken einer Alkohol- und Suchtmittelbeeinträchtigung an einem akuten Atemnotanfall gestorben ist, also letztlich erstickte. Verletzungen aus einer Schlägerei an diesem Abend waren demnach nicht für den Tod verantwortlich.