Leiche von Häftling in Grazer Gefängnis entdeckt

In der Strafanstalt Graz- Karlau ist am Sonntag ein 43 Jahre alter Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Man habe die Polizei verständigt, eine Abklärung der Todesursache werde vorgenommen, so Josef Schmoll, Sprecher der Generaldirektion für den Strafvollzug, am Sonntag.