Leiche im Wald: Zwei Mordverdächtige festgenommen

Bei der Obduktion sei ein Schusskanal in der Brust gefunden worden, berichtet der "Kurier". Die beiden Verdächtigen - ein in der Nähe des Fundorts wohnendes Paar - seien mit dem Opfer, das aus dem Wiener Obdachlosenmilieu stammte, bekannt gewesen. Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, gab es seitens der Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krems, Susanne Waidecker, noch keine näheren Angaben zu dem Fall.

Nahe diesem Holzplatz bei Waidhofen a.d. Thaya machte der Arbeiter die grausige Entdeckung. Foto: APA/ORF N…/GERNOT ROHRHOFER

Waldarbeiter entdeckt Leiche

Die Leiche war - wie berichtet - in Plastikfolie eingewickelt in einem Schlafsack im Wald bei Puch im Bezirk Waidhofen an der Thaya abgelegt bzw. versteckt worden. Ein Waldarbeiter hatte den teilweise bereits skelettierten Toten entdeckt und Alarm geschlagen.