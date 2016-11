Leiche im Wald: Mordverdächtiger (46) festgenommen

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Angaben von Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion um einen 46- Jährigen. Der Festgenommene dürfte sich zum Tatzeitpunkt im Jahr 2009 in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben, sagte der Sprecher. Die Staatsanwaltschaft Krems werde ein Gutachten einholen.

Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, gab es seitens der Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krems, Susanne Waidecker, noch keine näheren Angaben zu dem Fall. Bei der Obduktion sei ein Schusskanal in der Brust gefunden worden, berichtet der "Kurier".

Nahe diesem Holzplatz bei Waidhofen a.d. Thaya machte der Arbeiter die grausige Entdeckung. Foto: APA/ORF N…/GERNOT ROHRHOFER

Waldarbeiter entdeckte Leiche

Die Leiche war - wie berichtet - in Plastikfolie eingewickelt in einem Schlafsack im Wald bei Puch im Bezirk Waidhofen an der Thaya abgelegt bzw. versteckt worden. Ein Waldarbeiter hatte den bereits teilweise skelettierten Toten entdeckt und Alarm geschlagen.