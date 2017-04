Leiche im Inn: 26- Jährige "vermutlich ertrunken"

Das ständige Hin und Her rund um die Verhaftung des Schwiegervaters der am Samstag tot aus dem Inn geborgenen Jennifer V. (26) scheint kein Ende zu nehmen: Der Mann wurde am Dienstag enthaftet - und das bereits zum zweiten Mal. Grund: Es gebe keinen klaren Hinweis auf Fremdverschulden, die Frau sei wahrscheinlich ertrunken.