Leicester macht in Unterzahl aus 0:2 ein 2:2

Leicester City hat sich am Samstag in der englischen Premier League dank viel Kampfgeist in der 17. Runde einen Punkt erkämpft. Der Meister verwandelte in Unterzahl bei Stoke City einen 0:2- Rückstand in ein 2:2- Remis. Einen Anteil daran hatte auch Ex- ÖFB- Teamkapitän Christian Fuchs, der den zweiten Treffer des Titelverteidigers in der 88. Minute vorbereitete.