Lehrer verhindern Selbstmord- Drama an Schule in OÖ

Drama am BG und BRG Bad Ischl in Oberösterreich: Zwei 13- jährige Schülerinnen wollten auf der Toilette der Schule eine Selbstmord- Szene der umstrittenen Netflix- Serie "Tote Mädchen lügen nicht" nachspielen, hatten in einem als Entschuldigungsbrief getarnten Abschiedsschreiben die Tat angekündigt. Alarmierte Lehrer retteten die Mädchen vorm Verbluten und Ersticken.