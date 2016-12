Legendäre Juwelendiebin schlug erneut zu

Paynes Karriere als stets elegante und charmante Diebin umfasst sechs Jahrzehnte und wurde 2013 mit dem Dokumentarfilm "The Life and Crimes of Doris Payne" sogar verfilmt. Sie legte sich fast zwei Dutzend Alias- Namen zu.

Doris Payne im Jänner 2016 Foto: ASSOCIATED PRESS

Die Behörden gehen davon aus, dass Paynes Beutezüge öfter erfolgreich waren als dass sie dabei geschnappt wurde. Zuletzt - im Oktober 2015 - wurde ihr vorgeworfen, in einem Luxuskaufhaus in Atlanta Ohrringe des Designers Christian Dior im Wert von 690 Dollar (625 Euro) gestohlen zu haben.

Der Gegenwert des bekannten Diebesgutes beläuft sich auf rund zwei Millionen Dollar (rund 1,9 Millionen Euro).