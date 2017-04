LED- Straßenlaternen in Rom: Stadt zieht Notbremse

In einem Schreiben an die Stromgesellschaft Acea teilte Eichenberg mit, jeder Beschluss bezüglich der Beleuchtung in der Innenstadt müsse mit dem Denkmalschutz abgesprochen werden. Dabei hat die Stromgesellschaft bereits in mehreren Vierteln begonnen, die alten Glühbirnen durch die sparsamen LED- Lampen zu ersetzen.

Von den alten, unter Denkmalschutz stehenden Laternen wurde das gelbe Schutzglas entfernt, das der Innenstadt eine Beleuchtung mit einem gedämpften, gelblichen Ton verliehen hat. Die stattdessen eingesetzten LED- Lampen, die Straßen und Gassen heller machen sollen, haben eine längere Lebensdauer. Damit erhoffte sich die schwer verschuldete Gemeinde Einsparungen von 23 Millionen Euro.

Gegen das kalte, weiße Licht der LED- Straßenbeleuchtung im Stadtzentrum revoltierten jedoch die Bürger Roms. Sie haben eine Online- Petition gegen das "seelenlose Licht" gestartet . Das kalte Licht wurde bereits mit dem eines Leichenschauhauses verglichen.