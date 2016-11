Leader Sturm macht 1,742 Millionen Euro Verlust

"Auf der Einnahmenseite gingen die Eintrittsgelder und das Merchandising zurück, die maßgeblich von der sportlichen Performance beeinflusst werden, während die Einnahmen aus Sponsoring und Übertragungsrechten einen leichten Zuwachs verzeichnen konnten", erklärte der Verein.

Foto: GEPA

Präsident Christian Jauk betonte aber die solide Basis, auf der der Verein stehe. "Fakt ist, dass der SK Sturm weiterhin schuldenfrei ist und wir in Zukunft alles dafür tun werden, dass es so bleibt. Mit einem Eigenkapital inklusive Subventionszuschüssen von EUR 5,226 Millionen, das primär auf unsere beiden schuldenfreien Trainingszentren Messendorf und Gössendorf zurückzuführen ist, stehen wir wirtschaftlich auf einer soliden Basis, dennoch gilt es im Fußball immer wachsam zu bleiben", erklärte Jauk in der Pressemitteilung.

Die Entwicklung in der laufenden Saison würde deutlich besser laufen, auch wenn es für ein Resümee noch zu früh sei.