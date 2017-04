Leader Chelsea blamiert sich gegen Crystal Palace

Tabellenführer Chelsea hat im Titelrennen der englischen Premier League einen peinlichen Dämpfer erlitten! Die "Blues" blamierten sich am Samstag gegen Crystal Palace, kassierten an der Stamford Bridge im Spiel der 30. Runde gegen den Liga- 16. eine 1:2- Niederlage. Der Spitzenreiter war zuvor acht Partien unbesiegt gewesen und hatte drei Dreier in Folge gefeiert.